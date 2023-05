Ekstra Nena otkrila tajnu dobrog izgleda: Ja sam žena bez godina

Pjevačica Snežana Berić poznatija kao Extra Nena već godinama važi za jednu od najljepših pjevačica sa naše javne scene.

Iako se posljednjih nekoliko godina povukla sa scene, svi dobro pamte njene nastupe i koncetre, a i danas se komentariše njen nastup na Evroviziji.

Ona je pred našim kamerama otkrila kako sada gleda na učešće u poluplarnom takmičenju i koliko se Evrovizija pormijenila od godine kada se ona takmičila do danas.

"U to vreme i svuda u svetu se gledalo ko dobro peva i ko je u zenitu, pa će takav da predstavlja svoju zemlju. Sada je Evrosong postao šou, kao više plesa, garderobe, više ludosti, nekih drugih stvari i kao to je super. Međutim, muzika uvek ostaje za sva vremena i lepi glasovi, ja mislim da su čak sve pobedničke pesme nosile tu etiketu, to je jedini recept da nešto ostane evergrin", počela je ona za Grand.

Mnogi komentarišu da se Nena nije promenila od te 1992. godine kada je učestvivala na Evroviziji. Kada je u pitanju njen fizički izgled svi kažu da još uvek izgleda kao devojčica, a ona ima samo jedan recept za mladalački izgled.

"Možda zvuči malo dosadno kada si uvek ista, ali sam ja zahvalna Bogu što me je sačuvao. Mogu da kažem da nisam urnisala sebe, nisam onaj tip koji pije, puši, ne izlazim noću, ne radim ništa što bi moglo da naškodi meni. Nekada samo malo više jedem ili se ulenjiim pa ne vežbam, samo pokušavam da sačuvam ono što sam dobila od prirode", kaže ona i dodaje:

"Jako je deplasirano u svetu i svuda je aut pričati o godinama, to samo u našoj primitivnoj zemlji kažu ljudi „Jao što si ti za svoje godine“. Valjda naša dela govore, a ne naše godine, lepo je da ti neko kaže da lepo izgledaš. Najbitnije je zaista da sa svakom godinom dobiješ nešto, ali ostviš ono što si imao. Ja sam žena bez godina, jer ne priznajem godine, nego dela".

(GrandTV)