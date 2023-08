Ekstra Nena priznala u čemu je tajna njenog dobrog izgleda

Za pjevačicu Snežanu Berić poznatiju kao Extra Nena godine su samo broj. Iako je na sceni već dugo, svi tvrde da sa godinama izgleda sve bolje.

Nena priznaje da ipak vodi računa kada je ishrana u pitanju, i da tako brine o svom besprijekornom fizičkom izgledu.

"Za žensku osobu je najvažnije da se ne ugoji. Svako može da radi šta hoće, ali ako hoćete na televiziju onda morate da budete vitki da bi tamo izgledali normalno. Sve se primećuje na licu, ako neko ima malo mentalnog znanja, a i para on može da radi na sebi. Šetnja, umerena ishrana, čak i onda kada grešimo i ja grešim i najedem se sendviča kasno, onda sutra to izbacim iz sebe. Nije u redu da neko već sa 18 godina krene u operacije, onda se ja pitam kakav ti je dete mentalni sklop ako sa tim godinama radiš sebi to, šta ćeš da radiš sa 50", rekla je ona nedavno za Grand.

Pjevačica je takođe istakla da je odavno ne broji godine i da je za čoveka najvažine samo kako se osjeća i na koji način živi.

"Jako je deplasirano u svetu i svuda je aut pričati o godinama, to samo u našoj primitivnoj zemlji kažu ljudi „Jao što si ti za svoje godine“. Valjda naša dela govore, a ne naše godine, lepo je da ti neko kaže da lepo izgledaš. Najbitnije je zaista da sa svakom godinom dobiješ nešto, ali ostviš ono što si imao. Ja sam žena bez godina, jer ne priznajem godine, nego dela", kazala je pjevačica.

(GrandTV)