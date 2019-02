Elizabet Harli oduševila fanove novim slikama

Na Instagram profilu ima 1,1 miliona vjernih pratilaca, a kako i ne bi kada slavna Britanka na njemu redovno objavljuje svoje fotografije u bikiniju.

Na izgledu, 53-godišnjoj Elizabet Harli, zavide i upola mlađe djevojke, stoga i ne čudi da svoje savršeno tijelo rado pokazuje.

Kako je i sama otkrila, za fotografije u minijaturnim bikinijima najzaslužniji je njen 16-godišnji sin Demijan, koji je ujedno i njen stilista.

Ovoga puta objavila je dvije fotografije s pješčane plaže, u minijaturnom zlatnom bikiniju sa zlatnim lancem, iz njene najnovije kolekcije kupaćih kostima.

Nove fotografije su oduševile njene pratioce, a vrlo je vjerovatno da je i ovoga puta za njih najzaslužniji njen 16-godišnji sin Demijan. Naime, upravo Demjianu najviše vjeruje da će fotoaparatom uhvatiti ono najbolje.

"Demijan je odličan fotograf i on već instinktivno zna šta mlađi ljudi žele da vide. On izabere šta ću da obuče, on je moj stilista", rekla je nedavno o svom sinu Elizabet Harli.