Ella Dvornik uporedila stomak u prvoj i drugoj trudnoći

Lijevo - ja 2017. Godine 5 dana prije poroda. Desno - ja Danas. 3 mjeseca prije poroda Ne mogu vam rijecima opisati kako je bit velik kao da si 9 mjeseci trudan u 6. Mjesecu trudnoce. Jedino se veselim ovoj mrtvoj sezoni nakon nove godine jer ce se sve primiriti jer zaista ne znam kako bi prezivjela. U glavi imam tonu ideja i zelja i volje za avanturom, ali tijelo mi jednostavno ne dopusta da ih provedem u realnost. Ako slucajno eksplodiram uskoro, evo da vas pozdravim , da ne ispadne da sam nepristojna Btw. Jeste se lijepo proveli danas s obitelji?

