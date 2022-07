Emina Jahović čeka suđenje sa bivšim mužem

Pjevačica Emina Jahović spremno čeka nastavak sudskog procesa sa bivšim suprugom Mustafom Sandal zbog neplaćenih alimentacija sinovima Jamanu i Javuzu, a dok čeka krajnjih ishod sudske borbe, uživa u slobodi i ne bi je mijenjala ni za šta na svijetu.

Za magazin "Story" otkrila je dokle je stigao sudski proces.

"Nastavlja se i nastaviće se… U mom slučaju radi se samo o principu koji mora da se poštuje i odgovornosti koja mora da se preuzme. Advokati rade svoj posao, ja im se ne miješam", rekla je Emina.

Na pitanje da li su turski mediji konačno postali objektivniji po tom pitanju, Emina je priznala da se stvari nisu previše promijenile:

"Nažalost, nisu. Skoro svi napisi u novinama uvek su na strani mog bivšeg supruga, slučajno ili namerno. Ali ja sam davno prestala da se sekiram. Jednostavno me to više ne pogađa."

Ipak, za loše natpise ne haje, već uživa u svakom trenutku slobode koju ima.

"Slobodu sam skoro upoznala i moram da priznam da nema cenu. Dugo sam mislila da je u partnerskim vezama ljubomora i zabranjivanje dokaz ljubavi. Sada shvatam da može istinski samo da te voli onaj ko te pusti da slobodno letiš, da se uzdigneš i da uživa gledajući te u punom sjaju, a ti mu se onda uvek vratiš još više zaljubljena i u celom komadu", dodaje pjevačica.

Zbog turbulencija u privatnom životu, trudi se da zadrži unutrašnji mir, a u tome joj postiže nov pristup životu.

"Dosta radim na strpljenju, učim se zahvalnosti za sve što nam je Bog pružio. Što smo zdravi i dobro. Ne gledam previše ispred sebe koliko kad pogledam iza sebe mogu da vidim realnu sliku života. Najskuplje imam, a to su moja deca, to što sam u stanju da vidim i da čujem, što mogu sebi da obezbedim svoju koru hleba i to što ne zavisim apsolutno ni od koga", zaključila je pjevačica.

