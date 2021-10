Emina Jahović komunicira sa bivšim suprugom

Pjevačica Emina Jahović rekla je da je poput mnogih muzičara osjetila krizu zbog pandemije, ali da je zadovoljna kako se njen biznis odvija, a zatim se osvrnula na odnos sa bivšim suprugom sa kojim je na sudu, sinovima ali i ljubavi koju priželjkuje.

Dok se u medijima piše o njenom sporu sa bivšim suprugom Mustafom Sandalom, Emina Jahović se, kako kaže, trudi da njihovi sinovi Jaman i Javuz kroz sve prođu što bezbolnije.

"Mustafa je neko ko je moj bivši muž i otac moje dece. Tako ga vidim. Moraću uvek da budem sa njim u nekoj vrsti komunikacije i to će ostati na tome. Prerasla sam sve to, samo želim da mojoj deci bude dobro. Uradiću sve da njima olakšam pubertet i život u svakom smilu te reči", rekla je ona.

"Jaman ima trinaest godina, a Javuz devet, on još uvek nije u pubertetu. Mislim da kada bih imala imala blizance koji imaju trinaest godina mislim da bih potpuno skrenula. Ali kada pogledam moja deca su veoma dobra, jer sam strog roditelj i perfekcionista. Znam kako sam odrastala, dobri su u školi, poštuju starije, vole životinje, ali mislim da će i ove godine proći", rekla je ona i dodala:

"Jaman je trenutno u tim godinama kada odbija, te jednostavno šta god da mu se kaže on zna bolje. Ne postoji način na koji možeš da ga odgovoriš da on uradi ono što želi i to je njegova manipulacija koju je radio od kada se rodio. Takav je jednostavno, uvek na kraju dobije šta želi. Trudim se da budem jaka. On je dete razvedenih roditelja i to mi ne ide uvek baš najbolje, ponekad koristi situaciju što mi nemamo dobru komunikaciju da uradi kako želi", kaže Emina.

(Telegraf.rs)