Emina Jahović o novoj ljubavi: Neće biti lako

Pjevačica Emina Jahović jule je proslavila 39. rođendan, a tim povodom otkrila je mnoge stvari koje sigurno niste znali.

Za magazin "Blic Super TV" otkrila je svoje najdublje emocije, pričala o novoj ljubavi ali i istakla šta bi muškarac trebalo da poseduje kako bi bila osvojena...

Pop zvijezda koja je godinama unazad osvajala publiku svojim glasom, prije nekoliko mjeseci otisnula se u preduzetničke vode. Uspješno je lanisrala kozmetilku liniju, a zbog velikog interesovanja sada se potpuno okrenula poslu pa je rjeđe viđamo u muzičkim projektima.

Samostalna i samosvesna dama, s odličnom dugogodišnjom karijerom, iza sebe ima i brak i dva sina. Na svoj 39. rođendan otvorila je dušu i iskreno progovorila o novoj ljubavi, Mustafi i tome kako doživljava godine koje neminovno dolaze...

"Muškarac mora da poseduje unutrašnju snagu, koja pokreće ženu da bude ono što jeste. A to je ono što malo muškaraca ima. Bez obzira na to koliko oni bili imućni, koliko su sposobni, vrlo malo muškaraca želi da svoju ženu vidi u najboljem mogućem svetlu. Mislim da je ljubav dopunjavanje i beskrajno davanje i ono što bih želela je iskrenost, smisao za humor i ta unutrašnja snaga i muška energija koja je svakoj ženi potrebna", počela je Emina svoje izlaganje za "Blic Super TV".

S obzirom na to da se i nakon razvoda njihov odnos još uvijek stavlja u pitanje, Emina Jahović sada je potpuno jasno stavila do znanja kakav je njen odnos s bivšim suprugom. Zbog mnogih spekulacije da se strasti između njih nisu smirile, pop zvijezda jednom za svagda stavila je tačnu i objasnila kako njih dvoje funkcionišu nakon što su se razišli...

"Mustafa će uvek biti otac moja dva sina, ali ništa više od toga. Cenim ga i poštujem zbog toga što sam provela mnogo, mnogo vremena s njim. Što se tiče nove ljubavi, to ne može nikada da se isplanira. Postoji vreme za nešto, a ja sam trenutno preokupirana poslom, svojom kućom i svojom decom i sada mislim da mi nije vreme za ljubav, ali sam u principu uvek otvorena za te stvari. Ipak, znajući sebe i svoje kriterijume, neće biti lako", rekla je Emina koja se potom osvrnula i na svoj 39. rođendan želeći sebi sreću, uspjeh i zdravje ističući da su joj godine donijele trezvenost da neke stvari sagleda s realne strane...

"Mislim da smo u poslednjih godinu dana svi sebi želeli pre svega zdravlje, a i svima oko nas. Svesni smo da se nalazimo u jako teškom periodu i da je zdravlje trenutno najveći luksuz, zato je to uvek prva i najveća želja. Ali pošto se u 2020. godini rodio moj bjuti brend i napravio stvarno veliki uspeh i u Turskoj i u Srbiji, kao i u Crnoj Gori, želim da se to nastavi i da jednog dana bude brend koji predstavlja Srbiju u svetu", rekla je Emina i dodala:

"Punim 39 godina i nisam o petoj deceniji razmišljala. Sada kada ste me to pitali, malo sam se uplašila. U principu dosta toga sam naučila. Ja sam bila zrela i sa 18 godina, sada sam u nekim situacijama podetinjila, ali sam i mnogo sazrela. Imam pomešana osećanja u vezi s tim. Ono što su mi definitivno donele godine to je da više nemam tolerancije za gluposti koje sam mogla ranije da trpim. Ne obraćam više pažnju na to šta ljudi misle i pričaju, što je najvažnije od svega, jer je jedino na šta mogu da se oslonim moja savest, koja je jako čista u svakom smislu te reči", iskreno je zaključila Emina, prenosi Story.rs.