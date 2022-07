Emina Jahović otkrila detalje suđenja sa Mustafom

​Pjevačica Emina Jahović dugi niz godina važi za jednu od najpopularnijih ličnosti na našim prostorima, a nakon razvoda od turskog pjevača Mustafe Sandala njen emotivni život pod budnim je okom javnosti.

Pjevačica tvrdi da joj, uprkos spekulacijama da je pronašla novu ljubav, sloboda i te kako prija.

"Slobodu sam skoro upoznala i moram da priznam da nema cenu. Dugo sam mislila da je u partnerskim vezama ljubomora i zabranjivanje dokaz ljubavi. Sada shvatam da može istinski samo da te voli onaj ko te pusti da slobodno letiš, da se uzdigneš i da uživa gledajući te u punom sjaju, a ti mu se onda uvek vratiš još više zaljubljena i u celom komadu", rekla je Emina, a na pitanje da li joj nedostaju emotivne veze kaže:

"Emotivna veza je kompleksna veza i mislim da sam negde u ovim odgovorima već to i objasnila. Uvek imam izbore, ali se ja na to ne oslanjam. Imam dva sina i samostalna sam žena. Ne treba mi niko da mi popunjava prazan prostor u životu, jer ga i nemam toliko. Treba mi posebnost u svakom smislu, i samo za to imam još jedno malo mesto", rekla je ona.

Pjevačica i njen bivši suprug svoju ljubav okončali su 2018. godine nakon 10 godina braka, međutim, razvod nije prošao glatko, te su bivši supružnici završili na sudu.

Naime, Emina je prošle godine tužila bivšeg supruga jer nije uplaćivao alimentaciju za djecu, međutim, Sandal je podnio kontratužbu i prema pisanjima turskih medija navodno je dostavio dokaze da je, otkako su se razveli u junu 2018. godine, uplatio ukupno 1.8 miliona turskih lira (oko 115.000 evra).

Emina je sada otkrila u kojoj fazi je sudski spor:

"Nastavlja se i nastaviće se. U mom slučaju radi se samo o principu koji mora da se poštuje i odgovornosti koja mora da se preuzme. Advokati rade svoj posao, ja im se ne mešam", rekla je Emina, a potom priznala da turski mediji nikada nisu bili objektivni po pitanju njihovog spora.

"Nažalost, nisu. Skoro svi napisi u novinama uvek su na strani mog bivšeg supruga, slučajno ili namerno. Ali ja sam davno prestala da se sekiram. Jednostavno me to više ne pogađa", iskreno je priznala Emina, prenosi Telegraf.