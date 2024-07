Emina Jahović priznala da je bila loša

Emina Jahović, poznata pjevačica, priznala je da je bila loš poslodavac, ali da ju je pandemija koronavirusa natjerala na promjene. Sada je, kako kaže, postala bolja osoba prema drugima.

“Teško sam se izborila sa koronom, bolest me je učinila jačom ženom, ali i boljim čovjekom. Smanjila sam krug prijatelja, postala mudrija, saosjećajnija, osoba koja ima razumijevanja za druge”, ispričala je Jahović.

“Ljubaznija sam prema ljudima i trudim se da se stavim u njihov položaj. Ranije sam otpuštala saradnike samo ako me poprijeko pogledaju, ali sada to više ne radim. Naučila sam da kontrolišem svoj ego”, rekla je jednom prilikom.

Podsjetimo, Emina se razvela od turske muzičke zvijezde Mustafe Sandala sa kojim ima dva sina, te je i s njim jedno vrijeme vodila bitku zbog alimentacije. Sada je već duže vrijeme sama, pa je na pitanje vjeruje li da se suprotnosti privlače, odgovorila:

“Odakle to da se suprotnosti privlače? Ja ne znam ko to priča. Kombinacija je ok, ali suprotnosti – to ne ide”, smatra ona, pa dodaje:

“Mislim žena kao umjetnik, slobodna duša i tako to, a muškarac radi u banci. Oni ne mogu. Oni nemaju vrijeme spavanja u isto vrijeme, bioritam im je drugačiji i onda je to stvarno veliko mučenje”, kazala je Emina, prenosi CdM.

