Emina Jahović se pomirila sa bivšim?

Pjevačica Emina Jahović se navodno pomirila sa nekadašnjim partnerom, bogatim turskim biznismenom, Sadetinom Saranom.

Naime, pjevačici se milijarder javio kad je čuo da ima porodičnih problema, pa su se opet navodno zbližili poslije sastanka u jednom restoranu na periferiji Istanbula, iz kog su otišli čim je počeo da se puni da ih, eventualno, neko ne bi fotografisao.

"Emina i Sadetin su se prvo čuli telefonom, pa su zakazali sastanak. Vidjeli su se u restoranu u Istanbulu koji su često posjećivali još dok su se zabavljali, pa mu je Emina ispričala kroz kakve probleme prolazi zbog Mustafinog nemara prema djeci. Ispričala mu je da on duže vrijeme ne plaća alimentaciju za sinove Jamana i Javuza, što majku njegove djece pogađa jer to smatra zapostavljanjem. Često pitaju što tata ne dolazi, pa im Emina objašnjava da ima previše obaveza iako su se svađali kada su se posljednji put vidjeli. Sa Sadetinom je razgovarala dva sata, večerali su, a kako je restoran počeo da se puni, on je platio račun, pa su se odvezli njegovim automobilom", priča izvor.

Emina i Sadetin su navodno od tada u kontaktu, ali se više ne sastaju na javnim mjestima da turski tabloidi, koji su joj stalno za petama, ne bi počeli da pišu o pomirenju.

"Sadetin je viđen prošle nedjelje kod Emine u kraju, ali se zadržao desetak minuta jer su ga komšije uočile. Brzo je izašao da neko od novinara ne bi dobio dojavu i došao, pa se dobro kriju i čuju se uglavnom preko telefona. Ona se nigdje ne oglašava niti priča na ovu temu jer sada svako gostovanje u medijima koristi da bi pričala o Mustafi i tome da ga je briga za sinove priča izvor.

"Mustafina finansijska situacija nije loša, pa da zbog toga ima problem da novac šalje deci. Ako jednog dana njegova finansijska situacija bude loša, radiću i za njega, takva sam. Mora da postoji pravda kada su materinstvo i očinstvo u pitanju, kao i u svim pitanjima u životu. Ne želim da Mustafa zanemaruje djecu i zato se borim da dobijaju alimentaciju. Ovo je moj način da se ujedno borim i za sve žene koje su se nekada našle ili se nalaze u sličnoj situaciji poput mene", rekla je nedavno Emina.

Turski muzičar Mustafa Sandal nedavno je za turske medije izjavio da nije tačno da ne brine o sinovima, ali je izbjegavao da priča o bivšoj ženi.

