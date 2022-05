Era Ojdanić doživio neprijatnost zbog djevojke

​Šmeker starog kova i miljenik nježnijeg pola pjevač Era Ojdanić i dan danas plijeni nevjerovatnom energijom i humorom koji dame ne ostavlja ravnodušnim.

Iako uživa u ljubavi sa djevojkom koju uspješno krije od očiju javnosti, njegov ljubavni život bogat je anegdotama i nevjerovatnim situacijama.

"Nijedna ljubavnica mi nije došla glave jer sam ja opasan ljubavni igrač! Kada to kažem mislim da znam da cenim i da poštujem onoga ko me stvarno voli. Mada bilo je raznih situacija kada sam bio mlad dečko, sećam se kada me je zvala cura da dođem kod nje, ali mi se jednom desilo da sam leteo bez gaća na minus dvadeset. To ne bih poželeo nikome", prisjetio se Ojdanić kroz osmijeh.

Njegova profesija sa sobom nosi velike turbulencije i skandale koji prate pjevače, te se Era prisjetio kako je njegova supruga Ljupka reagovala na mnogobrojne priče o njemu koje su punile novinske natpise.

"Ona je uvek znala kako treba da se nosi sa tim. Kada joj kažu da su me videli sa lepim i zgodnim devojkama ona njima odgovori da ste ga videli sa nekim velikim društvom i da ispija alkohol ja bih onda mislila da sa njim nešto nije u redu. To je njegov posao, muzika i devojke, tako je govorila i tako su prestali da joj pričaju svašta", ispričao je on, prenosi Grand.