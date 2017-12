Eva Longoria očekuje prvo dijete

Eva Longorija, koju je domaća publika upoznala i zavolela u hit seriji Očajne domaćice, će sledeće godine prvi put postati majka.

Kako prenose strani mediji, 42-godišnja glumica i njen suprug Hose Baston očekuju dječaka, ali još uvijek nije otkriveno koje ime su mu odabrali.

Baston s bivšom suprugom Natalijom Esperon već ima troje djece, a iza Eve su dva propala braka, onaj s Tonijem Parkerom s kojim je posjetila i Hrvatsku, a dvije godine provela je s Tejlerom Kristoferom.

Eva i Hose vezu su započeli 2013., a zaručili su se dvije godine kasnije u Dubaiju. Vjenčali su se u maju 2016. u Meksiku iako je Eva nakon što je okončala drugi brak mislila da se više neće udavati.

"Došao je on i sve promijenio", rekla je jednom i nazvala ga svojom srodnom dušom.

"Ne znam kako bih to objasnila. Mi smo dvije različite strane istog novčića. On je osjećajan, lijep, zgodan, on je sve što sam htjela i što nisam znala da želim. Nema toga što ne bi učinio za mene i moju porodicu", rekla je Eva za svog supruga.