Eva Mendes iskreno o svom životu sa Goslingom

Glumica Eva Mendes i njen kolega Rajan Gosling u skladnom su braku od 2016. godine, a ljubav je rođena tri godine ranije.

Vjerovali ili ne – za sve to vreme su se samo jednom pojavili na crvenom tepihu kao par, i to na premijeri filma "The Place Beyond the Pines", koji je u bioskopima prikazan 2013.

U tom filmu su igrali zajedno, a tada su se i upoznali, te zaljubili.

Odgovarajući na pitanje fanova kako je to moguće, Eva kaže da su izabrali takav način vođenja privatnog života.

"Mi te stvari ne radimo zajedno", objasnila je glumica otkud samo jedna slika sa crvenog tepiha, i tako najavila da je nećemo vidjeti sa mužem na premijeri filma "Barbika", u kom glumi Kena, prenosi Super žena.

Ipak, rado bi opet snimala sa suprugom.

"I dalje umirem od želje da snimim još jedan film sa njim", iskrena je Eva.