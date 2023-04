Eva Mendes progovrila o životu s Rajanom Goslingom

Slavna manekenka i glumica Eva Mendes nedavno je otkrila razlog zašto se ona i njen dugogodišnji partner i glumac Rajan Gosling ne pojavljuju zajedno na crvenim tepisima iako su zajedno više od 12 godina.

Naime, nakon što je prije nekoliko dana podijelila snimak iz filma "The Place Beyond The Pines" u kojem je ovaj par zajedno glumio, u komentarima su se oglasili njeni fanovi postavljajući pitanja o tome zašto češće ne objavljuje fotografije sa svojim partnerom i hoće li se pojaviti na premijeri njegovog novog filma "Barbie".

"Kakav cool komentar, hvala. Ipak, mi te stvari ne radimo zajedno. Ove fotografije koje sam objavljivala već su dugo u medijima. Ne želimo izlagati naš vrlo privatni život, koji još uvijek cijenimo", izjavila je Mendes.

U jednom od komentara na Instagramu, ova 49-godišnja manekenka i glumica napisala je kako se samo jednom pojavila na crvenom tepihu zajedno sa svojim partnerom i to upravo na premijeri zajedničkog filma iz 2012. godine.

Mendesova i Gosling zajedno imaju dvije kćeri: osmogodišnju Esmeraldu i šestogodišnju Amadu. Iako nisu u braku, ona je nedavno pokrenula glasine da su se vjenčali u tajnosti, jer je u jednom od intervjua Goslinga nazvala svojim suprugom, prenosi "Klix".