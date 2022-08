Evo čime se bavi supruga glumca Darka Tomovića

Glumca Darka Tomovića publika je upoznala kroz ulogu Đukana u seriji "Bolji život". Od tada se pojavio u mnogo filmova i serija kao što su "Crni bombarder", "Lepa sela lepo gore", "Tri palme za dve bitange i ribicu", "Vratiće se rode", "Montevideo, Bog te video", "Vojna akademija" i drugi. Ima karijeru koja je duga tri decenije, a publika ga trenutno prati u seriji "Igra sudbine" u kojoj igra Tiću.

Iako je dugo na sceni za medije nikada nije mnogo volio da govori, kako je sam istakao, uvijek je to bilo sa nekim povodom. Isto tako je malo puta govorio o svojoj supruzi Nini koja je baš kao i on završila Fakultet dramskih umjetnosti, ali se za razliku od Darka ne bavi glumom, već se opredijelila za kognitivno bihevioralni koučing.

Darko i Nina su se upoznali 2007. godine, a 2012. su se vjenčali. U braku su dobili i kćerku.

Te 2007. godine njihovo poznanstvo je započeto na zajedničkom projektu, ali tek četiri godine kasnije Darko je Ninu pozvao na sastanak.

"Želeći da ostavim utisak, potrudila sam se da se informišem o 'subjektu'. Kao svako žensko, presvukla sam se sto puta, na kraju sam obukla belu haljinu i pomislila da je to - to ako i on dođe u belom. Naravno, imao je belu košulju, ali pravi šok tog 12. jula 2011. priredio mi je kad je u kafeu na Gardošu ustao da pozdravi drugaricu sa klase Branku Pujić, koja je mojoj grupi na fakultetu bila asistentkinja na Kataderi za balet. Bila je to fora, sad zvana 'Branka momenat', ali onda nije bilo nimalo smešno, bukvalno sam poskočila sa stolice kad sam je ugledala. Jer sve vreme sam se pitala šta ću ako me sa Darkom u ponoć vide Branka ili ne daj bože Dragan Petrović Pele, naš asistent, a Darkov klasić i blizak prijatelj", govorila je Nina svojevremeno.

Nina je 15 godina mlađa od Darka, ali to im nije predstavljalo problem. Vjenčali su se 15. januara 2012. Od tada svoju bračnu zajednicu čuvaju i trude se da bude skladna. Sve rješavaju konstruktivnim razgovorima pa čak i nesuglasice kada do njih dođe.

"Suprug mi nikada nije uputio ružnu reč, čak ni u raspravama. Poštuje me i nasamo i u društvu, a to se ne uči i ne kupuje, već je rezultat spoja socijalne i emocionalne inteligencije. Suština našeg odnosa je potpuni spokoj, što naravno nije garant da ćemo slaviti pedesetu godišnjicu braka. Ali mi i ne razmišljamo o budućnosti, živimo danas", pričala je jednom prilikom Nina.

Nina kaže da uživa u ljubavi i braku sa Darkom i da voli kada joj priđe, zagrli je i poljubi, pa čak i zaplešu dok ona radi neke kućne poslove. Smatra da je to dobro i za njihovu kćerku koja to sve upija i uči kako treba da izgleda skladan brak.

"To gleda Lana, a važno je u kakvom okruženju raste. Pre Darka sam verovala da su sve velike ljubavi tragične, kao u ruskim klasicima, a onda mi je naša priča pokazala kakav oblik ona treba da ima. Suština je u činjenici da smo zajedno zato što to želimo, a ne što moramo", izjavila je jednom Nina.

Kako Nina kaže toliko su navikli jedno na drugo i uživaju u toj zajednici koju čuvaju da joj se i kada Darko nije tu pričinjava da ga čuje.

"Darko je bio na setu 'Državnog službenika', Lana je spavala, a ja sam nešto radila u kupatilu. Čujem njegov glas, nešto me pita, i uredno mu odgovorim, a onda uđem u dnevnu sobu i vidim da na televiziji ide 'Konak kod Hilmije', serija u kojoj on igra", ispričala je Nina.

Nina je ta koja je kuću preuzela na sebe, pa kako Darko kaže, on čak ima i zabranu za kućne poslove.

"Kad treba doneti kese iz prodavnice, tu sam. Oko ostalih poslova ne, štaviše, imam zabranu", istakao je Darko u jednom intervjuu.

Kćerka Lana je jedinica koja bi čas voljela da ima brata ili sestru čas da bude sama, dok bi Nina voljela da imaju još djece.

"Kao ljudi koji imaju odgovornost, mislim da u ovom trenutku ne možemo sebi to priuštiti, pre svega zbog materijalnih uslova. Koliko god da smo naučeni da novac nije suštinski bitan, on vam daje mogućnost da dete edukujete", rekla je Nina na šta je Darko dodao:

"Na nama je da je usmerimo shodno njenom karakteru, koji je veoma jak. Ona je predivno ogledalo, u koje kad se pogledaš, znaš da nemaš prava da budeš malodušan i postane ti jasno kako dete možeš zaštititi jedino edukacijom."

Darko je jednom prilikom izjavio da je Lana veoma inteligentna.

"Ona je neizmerno inteligentnija od mene u tom uzrastu. Zna da čita i piše i latinicu i ćirilicu, iako će tek iduće godine krenuti u prvi razred. Da se ne lažemo, to je zasluga majke, koja ima sposobnost da učenje predstavi kroz igru. Ja se, tu i tamo, angažujem oko matematike", ispričao je glumac.

Zbog toga što je kasnije uplovio u bračnu luku, pa samim tim i kasnije dobio dijete Darko umije i da se našali.

"Možda sam se, prema nekim opštim standardima, oženio i dobio dete u kasnijem životnom periodu, ali za lepe stvari nikad nije kasno. Meni se, u odnosu na vršnjake, sve događalo 'par godina kasnije'. U šali kažem da ću poslednji saznati kad umrem", ispričao je jednom Darko.

