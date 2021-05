Evo kog je pola 4. dijete Mirke Vasiljević i Vujadina Savića

Mirka Vasiljević (30) u 5. je mjesecu trudnoće, potvrdilo je za Telegraf.rs nekoliko ljudi bliskih glumici i fudbaleru Vujadinu Saviću, iako nijedno od njih ovu vijest nije željelo da komentariše.

Ovim povodom Telegraf je pozvao i Vujadinovu mamu Marinu Rajević Savić, koja vijest nije demantovala, već je kratko rekla:

"Nemam ja nikakve informacije, morate sa njima da proverite".

Kako Telegraf saznaje, Mirki se ostvarila velika želja - "da bude 2:2", pošto će postati mama još jedne djevojčice.

Glumica i fudbaler trenutno se sa djecom nalaze u Ljubljani, a pošto je Vujadinu istekla pozajmica, za nekoliko dana vraćaju se u Srbiju.

"Pričaćemo kad se vratim u Srbiju, ne mogu sada ništa da kažem", kratko je prokomentarisala Mirka.

Podsjetimo, Mirka i Vujadin imaju sinove Andreja i Mihajla, te kćerku Adrijanu koja će uskoro dobiti sestru.

"Jako mi drago što je protekle godine bilo dosta prinova. To mi uvek izmami osmeh na lice. To su divne vesti. Iskrena da budem, ja bih volela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. Godine su pred nama, nikada nismo ni rekli da smo stavili tačku na to, da smo stavili tri tačke (smeh). Volela bih da dobijemo još jedno dete. Nema ništa lepše od velike porodice. Mi funkcionišemo kao pravi mali tim", rekla je glumica nedavno na temu proširenja porodice.