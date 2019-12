Evo koliko je Zdravko Čolić zaradio od šest koncerata u Areni

Najveća zvijezda na Balkanu serijom nastupa u Beogradu još jednom je potvrdio svoj status. Karte za njegove spektakle prodavane su za svega dva do tri dana za jedan koncert.

Koliko je interesovanje publike bilo za koncerte Zdravka Čolića pokazuje i to da su ljudi preko onlajn biletarnice morali da čekaju po pola sata kako bi prazarili ulaznice, što se dosad nije dešavalo.

O tom fenomenu nedjeljama se priča, ali dosad nije bilo riječi o tome koliko će Čola zaraditi. Na osnovu informacija ljudi iz organizacije, ta suma je zasluženo impozantna. Prema riječima saradnika, bruto zarada po koncertu je oko 400.000 evra, s obzirom na to a je prodavano oko 18.000 ulaznica.

Od tog broja treba oduzeti porez od deset odsto, zatim troškove organizacije, iznajmljivanje bine, ozvučenje, zakup Arene, igrače, bend, prateće vokale...

"Za svaki koncert Čola je morao da plati 40.000 evra porez državi, što za šest koncerata iznosi 240.000 evra. Osim toga, skuplja stavka bila je i zakup Arene. Za to je Zdravko morao da izdvoji po 132.000 dinara za svih šest koncerata. Ne treba zaboraviti tu ni troškove organizacije, u šta spada reklamna kampanja, zatim vozni park, obezbeđenje, kao i plaćanje muzičara, igrača, čije su dnevnice bile po 100 evra, koreograf koji je uzeo 1.000 evra. Sve to skupa za šest nastupa koštalo je preko 100.000 evra", priča izvor upućen u organizaciju.

Osim ovih troškova Čola je morao da plati i iznajmljivanje bine, što takođe nije bilo jeftino.

"Koliko znam, po koncertu je to koštalo 20.000 evra, što znači da je ukupna suma 120.000 evra. Naravno, u to ulazi i ozvučenje, koje je možda najvažnije za koncert, ali i rasveta. Prostom računicom dolazi se do zaključka da je od 2.400.000 evra Zdravko platio 600.000 evra troškove, a njemu je ostalo čisto 1.800.000 evra. Ovo je apsolutni rekord, jer nijedan muzičar iz Srbije nikada nije mogao da zaradi ovoliko novca za samo mesec dana", kaže izvor.

(Alo.rs)