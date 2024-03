Evo šta se sve nalazi u Draganinom i Tonijevom vlasništvu

​Bogatstvo folk zvijezde Dragane Mirković i njenog (sad već bivšeg) supruga Tonija Bijelića tema je javnosti već godinama unazad.

Toni je stekao pravo bogatstvo u Austriji, vlasnik je fabrike pogona Majbah Kupe, vlasnik auto kuće, kao i građevinskih firmi i televizije DM SAT.

Televiziju, koja nosi inicijale imena i prezimena Dragane Mirković, pjevačica i njen bivši suprug osnovali su 2005. godine u Požarevcu. Brzo su došli do lista najgledanijih kanala, izborivši se za prestižno mjesto u moru komercijalnih televizijskih stanica.

Par takođe posjeduje i firmu za prodaju luksuznih automobila, a među njihovim mušterijama je i veliki broj njenih kolega.

Dragana i Toni posjeduju brojne nekretnine, kao i ogroman dvorac koji su zakupili na 100 godina i koji je uređen po posljednjem stilu, a detalji enterijera i eksterijera obaraju s nogu.

Jednom prilikom je otkrio je da pjevačici prepisao svu svoju imovinu - kao razlog naveo je: "Zato što sam to htio".

Ipak, daleko značajniji izvori prihoda jesu oni koje stvaraju zajednički poslovni potezi nje i njenog bivšeg supruga Tonija. Na prvom mjestu, to je televizija na čijem čelu se nalazi pjevačica.

Jednu od najvećih balkanskih zvijezda, Draganu Mirković, često možete naći na spiskovima i listama jedne od najbogatijiih javnih ličnosti sa ovih prostora, a i šire.

Prema posljednjoj procjeni sajta "Net Worth Celebrities", njeno bogatstvo iznosi 100 miliona dolara.

Bijelić vuče korjene iz sela Šimići u BiH, koje je nedavno posjetio sa sinom Markom, gdje Bijelić ima skromnu kuću i okućnicu, okruženu čistom i netaknutom prirodom.

Brojne poznate ličnosti su gledale Bijelićevu ponudu, pa je tako Lepa Brena 2016. godine kupila Majbah S500 u vrijednosti od 150.000 evra, Boban Rajović Bentlija po cijeni od 200.000 evra, Jelena Karleuša BMW X6, koji je bio oko 100.000 evra, Dari Bubamari se svidio novi Mercedes od 130.000 evra, a Maya Berović je uzela Hamera koji vrijedi oko 200.000 evra.

Kako pišu domaći mediji, svi automobili su uzeti na lizing od Bijelića, a tako tvrdi i Dragana.

"Moj suprug je vlasnik brenda Majbah Kupe, a ja kolegama pomažem da do željenih automobila dođu na najlakši način i manje plate. Ako neko od kolega ima potrebu, a realno, nije lako iskeširati toliko para za dobar auto, moji prijatelji im automobile daju na rate. Plus dobiju popust zahvaljujući nama. Toni i ja zamolimo prijatelje i to se sprovede u delo. Ja sam srećna kad kolege voze dobra auta, pa kad im već mogu pomoći, zašto da ne. Nisam tašta" izjavila je svojevremeno Dragana.

Automobili kupljeni kod Dragane Mirković na estradi se prepoznaju tako što svi imaju tablice koje počinju slovima DON.

Mediji, takođe, navode da je spisak dužnika poduži, te da pjevačica ne mora ništa da radi do kraja života. Može živjeti samo od kamate koju joj plaćaju za automobile koje su zadužili, prenosi "Telegraf".

