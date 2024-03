Evo zašto Minea nikad ne priča o svom privatnom životu

​Popularni šou program "Tvoje lice zvuči poznato" vraća se na male ekrane 3. marta, a u novoj sezoni kao članicu žirija gledaćemo pjevačicu i voditeljku Renatu Končić Mineu, kojoj je ovo prvo takvo iskustvo.

Minea je uoči početka šou programa s medijima podijelila svoje uzbuđenje te je najavila i šta gledaoci mogu očekivati.

"Jako, jako se veselim ovom novom izazovu i prvenstveno sam presretna što sam dio ovoga showa, u smislu žirija. Moram priznat da mi je to jedan veliki izazov koji je pred mene stavljen i ujedno sam i zahvalna na tome jer ću osjetit kako je to biti s druge strane, s obzirom na to da sam i sama bila kandidat u prvoj sezoni koja je bila fenomenalna i kod mene je ostavila samo najbolje moguće utiske. Vrlo rado se sjetim i pogledam čak te transformacije od tada i zasta ono što danas mogu reći je da, koliko god je teško bilo pripremat sve to skupa, ubaciti se u tuđe cipele i prenijeti to javnosti na što bolji mogući način, toliko je s druge strane bio gušt i veselje, jer ja sam zaista uživala od prve do zadnje transformacije, tim više što nismo znali šta možemo očekivati jer je bila prva sezona. Zato se sad stavljam u kožu žirija i ono što je super je da apsolutno mogu razumjeti svakog kandidata, znam šta prolaze, kako se osjećaju i šta ih u krajnoj liniji očekuje", rekla je Minea.

Kad su se već dotakli njenog privatnog života, medije je zanimalo i kako ga tako uspješno skriva od javnosti svih ovih godina.

"Ja o svom privatnom životu nikad ne pričam, jer ga zaista držim po strani i smatram da ljudi kojima sam okružena ne moraju biti izloženi javnosti, s obzirom na to da nisu iz tog svijeta. To je moj svijet u kojem sam ja navikla funkcionisat, ali i te kako cijenim osobe koje su izvan njega i poštujem njihovu privatnost, i zato ja ne pričam o tome. Kada sam ja u pitanju, ništa ne skrivam i u javnost idem s informacijama koje su bitne, i koje trebam i volim podijelit sa svojim fanovima i pratiocima. Ja se ne sramim, niti me strah reći da nekoga volim, bio to dečko ili bilo ko u mom životu, ja sam takva, ali o privatnom životu ne govorim. Sretna sam u svom životu, ispunjena sam i to je to", objašnjava Minea, a prenio je "ShowBuzz".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.