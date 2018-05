Fanovi izvrijeđali Saru Džesiku Parker

Sarah Jessica Parker de Dolce Gabbana se convierte en otra de mis preferidas de la Gala del Met 2018 #galamet2018 #metgala2018 #met #sjp #sarahjessicaparker #dolcegabbana

A post shared by Tela Que Cortar (@telaquecortar) on May 10, 2018 at 11:08am PDT