Fatalna Sabrina iz Kalesije sada osvaja svijet (FOTO, VIDEO)

Životni put Sabrine Tubić nije bio nimalo lagan i priznaje da je godinama trpjela vršnjačko nasilje i da su je djeca u školi maltretirala zbog debljine.

Rođena je 4. februara 1989. godine u Tuzli, a odrasla u Kalesiji. Uporedo s osnovnom školom, pohađala je i nižu muzičku školu, odsjek klavir.Tokom odrastranja, trpjela je razne komentare na račun njenog izgleda i rada, ali nije odustajala od svojih želja, i danas živi svoj san!

Sabrina Tubić, inače diplomirana pedagoškinja, danas je jedna od najpopularnijih influenserki ne samo na našim prostorima, već polako osvaja i svijet. Iako joj nimalo nije bilo lako suočavati se sa podsmjesima na samom početku, svima je pokazala na djelu da sve što se radi srcem uz puno truda, mora jednom da se isprali. Da je jedna od vodećih lica u ovoj vrlo popularnoj branši govori i činjenica da je o zanosnoj brineti pisao i "Vouge Arabia".

U djetinjstvu, maštala je o tome da postane pijanistkinja, doktorica, plesačica, a nakon toga model. Priznaje da je bila vrlo razigrano i pomalo nestašno dijete. Njena majka Šefika, inače vlasnica salona vjenčanica „Sabrina“ u Kalesiji se ponovo udala, te influenserka ima mlađu polusestru Berinu i polubrata Amara. Po završetku osnovne škole upisala je Gimnaziju „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Potom je upisala pedagogiju i psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i diplomirala 2012. godina, ali se tom profesijom nikad nije bavila.

Ipak, njen životni put nije bio nimalo lagan.

"Bila sam debela, imala sam perut u kosi, nisam bila kao lijepe djevojčice koje imaju ravnu kosu i svijetle oči. Zbog toga sam postala predmet vršnjačkog nasilja u školi. Djeca su me nazivala ružnim imenima, govorili su mi svakakve gadosti. Svaki dan sam dolazila kući uplakana", priznala je prije nekoliko godina Sabrina i dodala:

"Moja mama je to primijetila, pa sam odlučila da joj kažem šta se događa. Pao mi je kamen sa srca. Jednom sam se vraćala autobusom kući iz muzičke škole, a grupa koja je sjedila iza mene počela je da me zadirkuje. Bacili su mi papire i nazivali me raznim pogrdnim imenima, a najglasniji je bio jedan dječak. Svi u autobusu su se smijali. U trenutku sam se okrenula i rekla: 'Ok, ja sam takva kakva jesam, ali pogledaj sebe na šta ličiš, kao slamka si" - kaže Sabrina i dodaje da joj je trenutak u kojem je shvatila da se od maltretiranja može braniti sama potpuno promijenio život.

Vrtoglavi uspon u karijeri

Odlučila da je da rizikuje, ali ipak da slijedi svoje snove. Formalno obrazovanje joj je značilo zbog rada na sebi, ali nije se vidjela u toj struci. Njene želje su bile drugačije, i uprkos komentarima tradicionalne sredine, nije odustala. Danas je jedna od najuspješnijih influenserki.

A kako je sve počelo?

Tokom treće godine fakulteta Sabrina je počela da čita blogove na sajtu „lookbook.nu“, te da istražuje načine na koje funkcioniše takva vrsta posla. Već sljedeće godine je pokrenula vlastiti blog pod nazivom „sabrinatubic.com“.

S obzirom na to da je pasionirani ljubitelj šminke, kozmetike i mode, nije joj teško padalo da svakodnevno pronalazi nove ideje za blogove i snimanja. Zahvaljujući društvenim mrežama, stekla je pratioce iz cijele Bosne i Hercegovine, a sve češće su joj se javljale blogerke iz regiona sa kojima je sarađivala. Pored modnih fotografija, Sabrina je pisala savjete o nezi kose, kože i tijela, o šminki, ishrani i drugim temama.

Dvije godine je je ulagala veliki trudi i rad u sve to, ali nije imala nikakve finansijske koristi, naprotiv. Međutim, to je nije obeshrabrilo. S obzirom na to da je svaki dan dobijala sve više čitalaca, privukla je i pažnju medija.

Tokom naredne dvije godine čitanost njenog bloga je bila sve veća, a počela je i da dobija mnogo pratilaca na drušvenim mrežama. To je zahtijevalo i dodatni trud i rad. Sabrina je nastavila da radi u maminom butiku, a bavila se i šminkanjem za vjenčanja. Nerijetko je tokom sezona po cijeli dan provodila šminkajući djevojke koje se udaju, njihove majke, tetke i sestre, a najčešće je to radila u salonu, jer nije voljela da joj nepoznati ljudi dolaze u kuću, niti da ona ide njima u posjetu. Ipak „online“ posao je postajao sve ozbiljniji kada su počeli da joj se javljaju i prvi strani sponzori.

Nakon toga je krajem 2014. pokrenula i Youtube kanal „Sabrina Tubic“, a u oktobru 2015. godine je shvatila da je vrijeme da odluči da li da se potpuno posveti blogovanju i Youtubeu ili da se drži sigurne zarade. Poslušala je srce i, kako se kasnije ispostavilo, nije se pokajala.

Sabrini su sve češće stizali poklon paketi od raznih kozmetičkih kuća koje je predstavljala i testirala na svom blogu i kanalu, a pozivi za saradnju najčešće su stizali iz Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. U jednom intervjuu bh. medijima mlada blogerka je priznala da zbog administrativnih „peripetija“ i problema koje ima sa domaćom carinom sve češće razmišlja o tome da se zbog posla preseli u neku drugu zemlju.

Sabrina i njen partner Dino su nastavili sa snimanjima, a nakon godišnjeg odmora u Dubaiju, polovinom 2017. godine odlučili su da se tamo presele. Naime, poznato je da je Dubai oaza za jutjubere, influensere i vlogere, ne samo zbog nestvarno lijepih lokacija, nego i brojnih predstavništva svjetski poznatih brendova koji su tamo smješteni. S vremenom su stizali i pozivi modnih agencija, pa se Sabrini konačno ostvario san da postane model.

U septembru 2019. godine Sabrina je nominovana za najbolju blogerku/influenserku u Dubaiju. Nagrada se dodjeljuje u sklopu svjetskog festivala mode u Dubaiju (World Fashion Festival Award).

Ljubav iz osnovne škole

Svog supruga Dinu Tubića je upoznala u šestom razredu. Povremeno su se družili u osnovnoj školi, a putovali su zajedno u Tuzlu u srednju školu. Dino je završio Građevnsko-geodetsku školu u Tuzli. Kada su oboje izašli iz dužih veza počeli su intenzivnije da se druže, pa je prijateljstvo preraslo u ljubav. Nakon dvije godine zabavljanja Dino ju je zaprosio i vjenčali su se tri dana nakon što su diplomirali – Sabrina na Filozofskom fakultetu, a Dino na Američkoj akademiji u BiH. A kruna njihove ljubavi je ćerkica Danin.

Dino joj je bio najveća podrška od prvog dana kako je odlučila da počne da piše blog. Pomagao joj je oko snimanja modnih fotografija, snimanja i objavljivanja videa za „Youtube“, a nakon toga je zbog sve češćih zahtjeva pratilaca počeo redovno da se pojavljuje u klipovima. Do 2016. godine je radio u jednoj građevinskoj firmi, a potom su se oboje potpuno posvetili blogovima, vlogovima i društvenim mrežama, prenosi espreso.

