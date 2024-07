Fatalna glumica bankrotirala, pa zaradila novac na sajtu za odrasle (FOTO)

Čuvena američka serija “Porodica Soprano” premijerno se prikazivala od 1999. do 2007. godine i ima šest sezona.

Ulogu Adrijane la Serve u „Sopranovima“ tumačila je američka glumica italijanskog porijekla Andrea Dona de Mateo, poznata i kao Drea de Mateo.

Za ovu ulogu je osvojila Emi, a mnogi je odlično znaju i kao Džinu iz sitkoma „Džoi“. Dre je glumila i u seriji „Očajne domaćice“, a tu je igrala Endži Bolen.

Glumica često pažnju privlači svojim fatalnim izgledom, a u centru pažnje našla se kada je javno objavila da se zalaže protiv vakcinacije protiv virusa korona. Kako je rekla, zbog toga je ostala bez angažmana i „sa samo 10 dolara na bankovnom računu“.

Drea je potom odlučila da napravi nalog na popularnom sajtu za odrasle OnlyFans, a kasnije je istakla da je presrećna zbog te odluke jer je „u roku od pet minuta uspjela da otplati sve svoje dugove“.

Kako je rekla, malo je falilo da izgubi kuću, a ostala je i bez novca za izdržavanje bolesnih roditelja koji imaju demenciju. Kada se odlučila da otvori profil na pomenutom sajtu, to ju je, kako kaže, spasilo.

„To nas je spasilo. OnlyFans mi je spasio život, 100 posto. Ne mogu da vjerujem da to govorim, ali stvarno nas je spaslo. Svako ko želi da me osudi i ponizi, neka samo izvoli. Samo se nadam da se nikada neće naći u poziciji u kojoj sam se ja našla, da moram da se brinem za dvoje male djece. To je spasilo moj dugogodišnji dom koji nam je bio vrlo važan. I osim svega toga, dao mi je dovoljno novca da sama pokrenem i finansiram Ultrafree“, ispričala je glumica sa suzama u očima, prenio je Daily Mail.

Naime, iako je na OnlyFans otišla iz nužde, zahvaljujući njemu je uspjela da pokrene i sopstveni brend garderobe za koji ju je inspirisao njen dvanaestogodišnji sin Vajlon.

Pored sina, ona ima i ćerku Alabamu, a djecu je dobila u vezi sa kanti muzičarem Šuterom Dženingsom za kog je bila vjerena od 2009. do 2013. godine.

Drea se u julu 2015. vjerila sa basistom grupe „Whitesnake“ Majklom Devinom, prenosi CdM.

