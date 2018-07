Ferguson oduševljen Lepom Brenom: Kakav glas

Edvard Ferguson, ambasador Velike Britanije u BiH, objavio je “nepolitičku” poruku na Twitteru u kojoj je pokazao da mu se jako svidio nastup pjevačice Lepe Brene u Sarajevu.

Ferguson je, čini se oduševljen glasom popularne pjevačice.

"Kapa dole za onoga koji je ubijedio Lepu Brenu da sinoć pjeva neke pjesme u hotelu Holiday. Kakav glas", napisao je Ferguson.

Lepa Brena prisustvovala je sinoć ceremoniji 38. izbora evropskih najmenadžera i najkompanija u 2018. godini u hotelu "Holiday" u Sarajevu, na kojoj je Ferguson proglašen za najambasadora 2018. godine.

Edvrad Ferguson narednog mjeseca privodi kraju svoju funkciju u BiH.

Wow! Hats off to whoever persuaded @LepaBrena_TW to sing some songs impromptu last night in Hotel Holiday, #Sarajevo. What a voice! pic.twitter.com/znXCW7cwGL