Firči napadnut u Novom Sadu

​Poznatog bubnjara Ivana Fecea Firčija juče je u Novom Sadu napao nepoznati muškarac i izvrijeđao ga.

On se odmah oglasio povodom nemilog događaja i otkrio šta se desilo.

"On je bukvalno urlao. Vređao me je, psovao, govorio 'Treba te ubiti, đubre mađarsko'. Potom je počeo da lupa po automobilu, da ga ošećuje, polomio je far" kazao je Fece i dodao da se potom taj čovjek udaljio.

Kada je Fece izašao iz automobila da pogleda kakva je šteta načinjena, čovjek se opet vratio i fizički nasrnuo na njega, pokušavajući da ga obori.

"Potom su se pojavila tri muškarca koji su dobronamerno pitali šta se dešava, pa se napadač udaljio. Onda su mi oni rekli da će mi platiti ako ne budem zvao policiju. Ja sam rekao da nije odštampano toliko para zbog kojih bih prećutao napad. Potom sam pozvao policiju, koja je došla i privela napadača, a on je u lisicama i dalje nastavljao da psuje mene, ali i policajce, na koje je on onda počeo fizički nasrtati" ispričao je Fece.

Te je dodao da će preduzeti sve pravne korake da napadač bude što strožije kažnjen.

"Rekao sam im: 'Nije važno, ali da stvar bude potuno apsurdna, ja uopšte nisam Mađar. Moji roditelji su iz toliko mešovitih brakova da nema dominantne nacionalnosti. Bio sam sretan dok sam u Jugoslaviji mogao da se po nacionalnosti osećam kao Jugosloven" rekao je Firči, prenosi "Beta".

