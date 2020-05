Forbs je pogriješio: Kajli Džener ima 100 miliona dolara manje

Na Forbsovoj listi milijardera objavljenoj u martu 2019. godine, našlo se i ime TV rijaliti zvezde Kajli Džener koja ima 22 godine i bila je najmlađa milijarderka na svijetu. Takođe se navodi da je svoje bogatstvo stekla sopstvenim radom.

Najmlađa preduzetnica iz porodice Kardašijan, bogatstvo je stekla i na kozmetičkim proizvodima koje nose njeno ime.

Nova Forbsova lista koja je objavljena 29. maja, ipak nije na spisku zadržala ime Kajli Džener.

Vjeruje se da je procjena bogatstva ove TV rijaliti zvijezde ipak pogrešno urađena, a nova cifra procjenjena je na 900 miliona dolara.

Ali izgledalo je da Kajli ne smetaju greške, pa je na svom Twitteru napisala:

„Sada mogu da nabrojim listu od 100 stvari koje su važnije od utvrđivanja koliko novca imam".

i can name a list of 100 things more important right now than fixating on how much money i have