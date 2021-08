Fotografija Keri i Zvijerke obišla svijet, fanovi u delirijumu

Par, čiju ljubavnu priču mnogi znaju napamet, ponovo se ujedinio zbog snimanja nastavka serije "Seks i grad" pod nazivom "And just like that".

Keri i Zverka bili su vodeći likovi u seriji koja se prikazivala od 1998. do 2004. godine, kao i u filmovima koji su uslijedili nakon serije. Njihova romansa prepuna uspona i padova prikovala je brojne obožavatelje za male, a potom i velike ekrane, a mnogi su bili oduševljeni njihovim vjenčanjem u prvom filmu.

Fanovi su totalno poludjeli kada je Sara Džesika Parker objavila zajedničku fotografiju, kao i zbog činjenice da će njihovu ljubavnu priču pratiti u novom izdanju "Seks i grada" .

"Ovo dvoje. Mislim da će ostati dugo budni ove večeri. Poljubac SJ", stoji u opisu Sarine fotografije koja ima preko 1.000.000 lajkova.

Ova fotografija i Sarina poruka je obožavaoce je potpuno oduševila, prenosi b92.

"Ovo je tako uzbudljivo!", "Ne mogu da dočekam", "Najpoznatiji par ikada", "Aaaaah nevjerovatno", "Vrištim" , su samo neki od komentara.