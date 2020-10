Fotografija premijerke bez brushaltera izazvala pometnju

Glamurozna fotografija 34-godišnje premijerke Finske Sane Marin s dubokim izrezom izazvala je pometnju na društvenim mrežama.

Iako su mnogi tvrdili da ovo ponašanje nije prikladno za nekoga ko je na njenom položaju, drugi su počeli da objavljuju slične fotografije u znak podrške, prenosi B92.

Finska socijaldemokratska premijerka Sana Marin našla se usred kontroverze nakon što je pozirala za modni magazin u blejzeru s dubokim dekolteom, bez košulje, ali i bez grudnjaka.

Stranicu časopisa na Instagramu brzo su preplavile oštre kritike korisnika društvenih mreža, a mnogi su sugerisali da je slika za nekoga na njenom položaju krajnje neprikladna, dodajući da je neprikladno i to što je fotografija napravljena u dvorištu zvanične rezidencije premijera Finske.

Međutim, mnogi listovi su požurili da brane premijerkino izdanje i da izražavaju divljenje njenoj "ljepoti", "snazi" i "nezavisnosti".

Mnoge njene pristalice, posebno žene, pokrenule su sopstvenu kampanju na društvenim mrežama u njenu odbranu i počele su da objavljuju fotografije u sličnom izdanju. Ubrzo nakon toga pojavio se haštag #imwithsanna.

Anu Koivunen, naučnica za medije i profesorka rodnih studija na Univerzitetu u Tampereu, pripisala je zaslugu da političari u Finskoj mogu da se oblače kako žele bivšem premijeru Aleksanderu Stubu.

Fizički aktivni Stub često se takmičio u maratonima i triatlonima, te su ga građani viđali u šortsevima i pripijenim kupaćim kostimima, pokazujući potpuno drugačiji imidž javnosti.

In Finland conservatives are angry because prime minister @sannamarin showed a bit of cleavage in a magazine photo shoot. I don’t have much of a cleavage, but I’m with her. (And all the women who want to dress as they themself please)#sannamarin #tissivakopäivä pic.twitter.com/pnA0YrYk26