Fotografije otkrivaju: "Ludo" vjenčanje Marije Zaharove

Ona je jedna od najpoznatijih Ruskinja, kod koje važi pravilo "što na umu, to na drumu" - Marija Zaharova. Ipak, neke detalje iz privatnog života Zaharova bi više voljela da sakrije, kao što su hit fotke sa njenog venčanja.

Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, u Srbiji je izazvala buru svojom reakcijom na posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Bijeloj kući. Brzo je obrisala svoju Facebook objavu, ali internet sve pamti.

Ona je srpskog predsjednika pred Trampom uporedila sa Šeron Stoun u kultnom trileru "Niske strasti".

Ruskinja je ovime nasmijala svijet, a to nije bio jedini put kada je koristila humor u političke svrhe. Ona žustro brani ruske interese šalama koje se rijetko ko usudi da izgovori, a zapadni mediji je nazivaju "kraljicom ruskih trolova".

Recimo, svijet je brujao o slučaju kada je finskog novinara, zabrinutog za LGBT prava pod vladavinom čečenskog lidera Kadirova, htjela da da pošalje baš u Čečeniju – usput ga pitavši "da li se plaši".

To je samo jedan u nizu nevjerovatnih performansa Zaharove – jednom je rekla ukrajinskom komentatoru u emisiji: "Pustite me da govorim, ili ćete zaista čuti kako zvuče ruske rakete". Kada je Obamin državni sekretar Džon Keri savjetovao studente Harvarda da, pod Trampovom administracijom, treba da "nauče ruski", Zaharova je istakla da je i sam imao dva mandata da to učini.

Međutim, iako je glasna o svim političkim temama, Zaharova se trudi da sakrije svoj privatni život. Zna se da joj je otac bio diplomata u SSSR, dok joj je majka istoričarka umjetnosti.

Ali, postoji jedna serija fotografija, koja i dalje kruži internetom, a koju bi Ruskinja radije da zaboravi – fotografije sa njenog vjenčanja! Zaharova se udala u Njujorku 2005. godine, a njen muž nije poznata ličnost, već je "običan inženjer" po imenu Andrej Makarov.

Zaharova se udala na jednostavnoj ceremoniji u ruskom konzulatu, a nosila je izgleda najkraću vjenčanicu ikada, dok fotografije nje i njenog izabranika pokazuju da su se sve vreme baš dobro zabavljali.

Fotografije nastale prije 15 godina gotovo je nemoguće povezati sa sadašnjim imidžom Zaharove, ali izgleda i da je uvijek hladna i uzdržana zvaničnica imala svoje "divlje" trenutke. Svadba svakako treba da bude dan kada ćete vi najbolje da se provedete – a šta će drugi da misle o vašem izgledu ili ponašanju, i nije toliko važno, zar ne?

(Nova.rs)