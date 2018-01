Fotošop greška na naslovnici: Opra ima tri ruke, Riz tri noge

Opra Vinfri je pozirala sa Riz Viterspun i Tomom Henksom za posebno izdanje magazina “Vanity Fair“, a čini se da se neko previše zaigrao u fotošopu.

Naslovna strana magazina „Vanity Fair“ prikazuje Opru, Riz i Toma Hensa. Riz sjedi u Oprinom krilu, a ko se dobro zagleda vidjeće da su voditeljki dodali još jednu ruku kojom grli poznatu glumicu.

Propust nije samo u tome što Opra ima tri ruke. Na jednoj slici Riz ima čak tri noge.

Greške su se uočile nakon što su iz časopisa objavili kako su sa naslovnice digitalno 'uklonili' glumca Džejmsa Franka (39) zbog optužbi za seksualno zlostavljanje. Očekivano, ovakva pogreška pokrenula je lavinu 'sprdnje' na društvenim mrežama, a posebno veselo bilo je na Twitteru.

Photoshop Error Leaves Reese Witherspoon With 3 Legs, Oprah Winfrey With 3 Hands https://t.co/7rYj71qANe pic.twitter.com/C60EbBqtP2

Na račun viška udova našalila se i sama Opra.

“Riz prihvatam tvoje tri noge, kao što znam da i ti prihvataš moje tri ruke”, rekla je voditeljka.

Nakon svega javila se i sama glumica.

“Ok, sada svi znate da imam tri noge. Nadam se da me možete prihvatiti onakvom kakva jesam”, našalila se oskarovka.

I accept your 3d leg. As I know you accept my 3d hand