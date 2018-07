Francuski fudbaler zaprosio Pamelu Anderson?

Fudbaler nacionalnog tima Francuske na Mundijalu Adil Rami, na korak je da sa svojim timom osvoji Svjetsko prvenstvo, a strani mediji sada tvrde još jednu lijepu vijest, da je zaprosio Pamelu Anderson.

Glumica i bivša “Playboy” zečica je viđena u Rusiji kako sa tribina bodri svog momka u društvu francuskog predsjednika Emanuela Makrona i katarske kraljevske porodice, ali ono što je zamalo nekima promaklo je da je Pamela nosila dijamantski prsten.

Zbog toga mnogi smatraju da su se fudbaler i ona vjerili, kao i da uskoro možemo da očekujemo i svadbu! Njih dvoje već više od godinu dana žive zajedno u Francuskoj.

“Fantastičan je. Volim ga, naravno. Čovjek mora da bude hrabar i uživa u svemu. Mnogo mi je stalo do njega i lijepo se slažemo. Ko zna koliko će ovaj svijet još da traje s obzirom na to u kom pravcu sve ide. Možete onda i da uživate u onome što je oko vas”, rekla je ona nedavno u intervjuu za The Sun.

#training @equipedefrance @fifaworldcup #tousunis A post shared by Adil Rami (@adilrami) on Jul 5, 2018 at 9:14am PDT

Pamela ima dva sina iz braka sa rokerom Tomijem Lijem koji je uz mnogo svađa i psovki okončan 1998. godine. Kratko je bila u braku i sa muzičarem Kidom Rokom, a čak dva puta se (neuspješno) udavala za producenta Rika Salomona.

“Želim da se ponovo udam. Ali, mnogo puta sam bila u braku do sad”, istakla je ranije Pamela.

Rami je otac blizanaca Zejna i Medi koje je 2016. godine dobio sa bivšom djevojkom Sidoni Bijemon.