Francuz istrčao 42 kilometra na balkonu svog stana

​Pandemija virusa korona u svijetu natjerala je mnoge da se povuku u izolaciju. Neki u karantinu ne mogu samo sjediti, već uvijek traže neki izazov, čak i kada im je prostor sužen.

Takav je upravo Francuz Eliša Nohomovic (Elisha Nochomovitz), koji je uspio istrčati maraton i to, vjerovali ili ne, na balkonu svoga stana.

On je pretrčao maratonsku normu od 42 kilometra tako što je neprekidno trčao na sedam metara dugačkom balkonu u svom stanu u Tuluzu.

"Ovo sam sve shvatio kao mentalni, više nego fizički izazov, ali i komični u ovoj ludoj situaciji", rekao je Nohomovic.

Za ovaj poduhvat trebalo mu je šest sati i 48 minuta.

"Plašio sam se da će me komšije prijaviti jer sam im lupao po glavama, ali srećom, bodrili su me", dodao je Eliša.

