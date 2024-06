Gdje je Kejt Midlton i kada se vraća kraljevskim dužnostima?

Predstojeće ljeto za Kejt Midlton izgledaće potpuno drugačije, jer princeza od Velsa nastavlja borbu sa kancerom.

Kraljevski insajder nedavno je izjavio za Closer Weekly da majka troje djece planira da ovo ljeto učini nezaboravnim za svoju djecu: princa Džordža (10), princezu Šarlot (9) i princa Luisa (7).

"Ljeto je period kada Kejt želi da djeca budu djeca i da uživaju u slobodi. A ovo ljeto, više nego ikada, biće posvećeno djeci", rekao je izvor.

Autor knjige "Kralj", Kristofer Andersen, rekao je za Fox News Digital da su ljeta oduvek bila od ključnog značaja za 42-godišnjakinju i njenog supruga, princa Vilijama, nasljednika britanskog prestola. Njihov cilj je oduvijek bio da svojoj djeci pruže što više normalnosti, daleko od radoznalih očiju medija.

"Nuspojave hemoterapije će svakako otežati standardan nivo aktivnosti za Kejt, ali ona ne želi da to pokvari deci leto. Kejt ne želi da se deca brinu o njoj – uvek je verovala da je njena dužnost da brine o njima – i to znači da će Džordža, Šarlot i Luisa držati zauzetima aktivnostima kao što su jahanje, plivanje, prespavanja kod rođaka i školskih drugova – kao što to uvijek rade tokom ljetnjeg raspusta", rekao je.

"Kejt je pravi borac... i tako će ovo ljeto u Anmer Holu biti što je moguće bliže uobičajenom stanju koje ona i princ Vilijam mogu omogućiti", dodao je Andersen.

Kejt se trenutno oporavlja u Anmer Holu, seoskoj kući na imanju kraljevske porodice Sandringam u Norfolku. Ova kuća je bila poklon princezi i princu od Velsa od kraljice Elizabete II. Sandringam je takođe mjesto gde se članovi kraljevske porodice povlače tokom ljetnjih mjeseci.

Lažne fotografije bolesne Kejt

"Postoje lažne slike Kejt sa maramom na glavi koje pokušavaju da impliciraju da je izgubila kosu zbog hemoterapije", rekao je kraljevski ekspert Ian Pelam Tarner za Fox News Digital.

"Takođe su zabilježeni izvještaji i viđenja Kejt sa djecom... ali ta viđenja su veoma diskretna. Pitanje kada ćemo je ponovo vidjeti u javnosti djelimično zavisi od toga da li će zasijeniti bilo koji događaj koji organizuje kralj. Možda bi savršena prilika bila da se pojavi zajedno sa Vilijamom da zahvali osoblju centra gdje je liječena, praćeno video porukom u kojoj bi rekla da napreduje, ali da se polako vraća javnim obavezama."

Povratak na dužnosti

"Ne očekuje se da se princeza vrati na dužnosti dok joj njen medicinski tim ne da dozvolu", rekao je portparol Kensingtonske palate za Fox News Digital.

Britanska televizijska voditeljka i fotograf Helena Čard rekla je za Fox News Digital da je moguće da će Kejt posvetiti ljeto svojoj porodici i da će se vratiti kraljevskim dužnostima tek na jesen.

"Nema ničega poput oporavka od raka što vas može natjerati da cijenite sve male dragocjenosti u životu. Upravo se tako osjeća Kejt. Želi da uživa u vremenu sa svojim mužem, djecom i bliskom porodicom ovog ljeta", rekla je.

"Kada se Kejt vrati javnom životu, biće jača i još veća snaga unutar kraljevske porodice, jer odsustvo čini srce jačim", dodala je Čard, prenosi b92.

