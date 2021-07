Glavaš oteo porodičnu kuću Aleksandra Milića Milija u Osijeku

Hrvatski političar i ratni zločinac Branimir Glavaš oteo je porodičnu kuću Aleksandra Milića Milija u Osijeku, tvrde izvori iz ovog grada u Hrvatskoj. On je navodno tokom ratnih devedesetih godina prisvojio njegov dom, nakon što su muzičar i njegovi najbliži morali da izbjegnu u Beograd.

Poznati srpski kompozitor i novi direktor "Granda" malo priča o svom privatnom životu, posebno o periodu rata kada je bez ičega došao u Srbiju i krenuo od nule. Zato niko i ne zna da mu je oduzeta kuća u kojoj je odrastao, proveo ljepo djetinjstvo, tinejdžerske dane, te da ne može da evocira uspomene iz tog perioda.

Za to je navodno kriv ratni zločinac Branimir Glavaš, koji je ubrzo nakon što su Milići izbegli iz ratom zahvaćene Hrvatske, bez ikakvog prava zauzeo njihovu kuću.

Najpre je Milijev otac otišao u Beograd u posjetu bratu 1992. godine, ali su mu ubrzo javili da se ne vraća u Osijek jer se situacija zahuktava. Tada je povukao svoju suprugu i djecu da što prije dođu u Srbiju kako bi spasili živu glavu. Kompozitor je ovdje došao bez igdje ičega, a i on i njegova porodica morali su da krenu od nule. Ipak, u međuvremenu su uspjeli da stanu noge i da se osamostale, ali je kako Miliju, tako i njegovom ocu, ostala velika rana porodična kuća u Osijeku.

Kao ugledni neurolog, u svoj dom je uložio sve što je imao, nadajući se da će to ostaviti u nasleđe svojoj deci, zbog čega se borio i da je vrati zakonskim putem. Nažalost, Milijev tata to nije uspeo, ali, kako kaže sagovornik, nema namjeru da odustane i spreman je da ide i do Strazbura kako bi imovina bila vraćena njegovoj porodici.

Interesantno je da gotovo niko ne zna šta Glavaš radi sa tom kućom, da li je koristi kao vikendicu ili za izdavanje, kao ni da li je i dalje u njegovom vlasništvu ili ju je prepisao nekom drugome kako bi otežao postupak vraćanja Milijevoj porodici.

„To je ogromna trauma. Ja sam zbog rata sa porodicom ostao na ulici, bez kofera. Spavao sam pored peći u domu moje rodbine. Ali to su teške teme na koje se sad ne bih vraćao i ne bih komentarisao“ rekao je, jednom prilikom, Mili za medije.

Inače, jedan od najpoznatijih hrvatskih novinara Darko Hudelist je još 2009. godine u jednoj svojoj kolumni posvjećenoj muzici u Srbiji napisao da mu je Mili lično rekao da mu je nekretninu u Osijeku uzeo Branimir Glavaš:

„Aleksandar Milić Mili, Srbin iz Osijeka, čiji je otac, ugledni ljekar, u ratnome metežu 1991. ostao u Osijeku bez kuće, za što su i otac i sin jednoglasno okrivili Branimira Glavaša, Mili mi je o tome ogorčeno pričao 2005. kad smo zajedno bili na ručku“.ž

Kurir