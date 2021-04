Glen Klouz tverkovala na dodjeli Oskara

Iako je glumica Glen Klouz (74) tokom svog života imala osam nominacija za Oskara, nijednu statuu nije odnijela kući. Ipak, uvijek se radovala pobjedama svojih kolega i prije svega dobro zabavljala.

Izuzetak nije napravila i na sinoćnoj 93. dodjeli Oskara, kada je izvela čuveni ples i tako zabavila sve prisutne, kao i one koji su pratili ceremoniju preko malih ekrana.

Naime, zvanice su se između proglašenja pobjednika, zabavljale raznim igrama, a jedna od njih je bila - pogodi pjesmu. Voditeljka Lil Rel Hoveri je pitala prisutne da li je numera koju čuju dobila Oskara i mnoge zvanice nisu znale odgovor.

Kada su pitali Glen, glumica je pogodila je da je u pitanju numera "Da Butt" grupe "Experience Unlimited" i zaigrala je ispred stola uz taktove pjesme.

Vješto je pokazala kako tverkuje i nagrađena je gromoglasnim aplauzom.

Glenn Close just won her first Oscar for Best Live Action Short Film #Oscars pic.twitter.com/RgtaFO33Uj