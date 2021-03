Glumac Armi Hamer optužen za silovanje

Dvadesetčetverogodišnja žena poznata samo kao Effie je optužila Hamera da ju je silovao u Los Angelesu 2017. godine, a svoje optužbe je iznijela tokom virtuelne konferencije u četvrtak.

Tridesetčetverodišnji Hamer je odbacio sve opružbe, a njegov advokat je rekao da su užasne. Glumac je kazao da se raduje prilici da sve riješi.

Policija iz Los Angelesa je potvrdila da je Hamer osumnjičen za silovanje te da je istraga pokrenuta 3. februara.

Hamer se pojavio u nekoliko filmova među kojima su "The Social Network" i "Call Me By Your Name".

Effie je otkrila da se s Hammerom upoznala preko Facebooka 2016. godine te da se ubrzo zaljubila. Ona tvrdi da je tokom veze glumac koristio taktiku manipulacije kako bi imao kontrolu nad njom.

Navodno je testirao njenu odanost i prešao njenu granicu jer je postajao sve više nasilan. Također, Effie tvrdi da ju je Hammer zlostavljao mentalno, emotivno i seksualno, kao i da ju je silovao 24. aprila 2017. godine, prenosi klix.

"Armie Hammer me je silovao četiri sata u Los Angelesu te je u nekoliko navrata uzimao moju glavu i udarao o zid. Lice mi je bilo povrijeđeno. Pokušala sam pobjeći, ali me nije puštao, mislila sam da će me ubiti. Kasnije je otišao, nije se brinuo za moje stanje. Bila sam u šoku, nisam vjerovala da mi neko koga volim može to uraditi", izjavila je Effie.

Ona tvrdi da je nakon navodnog silovanja razmišljala o samoubistvu te je istakla da se osjeća krivom što nije ranije govorila o ovom slučaju.