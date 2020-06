Glumac Danijel Redklif reagovao na izjavu Džej Kej Rouling

LONDON – Nezadovoljstvo jednog broja pripadnika LGBT populacije i obožavalaca serijala izazvao je komentar književnice Dej Kej Rouling na tekst objavljen na jednom internet sajtu posvećenom globalnom razvoju, čiji naslov glasi: "U eri poslije virusa korona, stvoriti svijet sa više jednakosti za ljude koji imaju menstruaciju".

"Ljudi koji imaju menstruaciju? Sigurna sam da je nekada postojala riječ koja označava te ljude. Pomozite mi", napisala je Roulingova na Twitteru, a što je pokrenulo raspravu o tome šta tačno znači biti žena, pri čemu je književnica optužena za "transfobičnost".

Britanski glumac Danijel Radklif, poznat po glavnoj ulozi u filmovima o Hariju Poteru, izjavio je da se nada da nedavni istup autorke serijala romana o mladom čarobnjaku, kojim su se našli pogođeni pripadnici LGBT zajednice, neće obožavaocima pokvariti pozitivno iskustvo koje im je donio taj popularni serijal.

U saopštenju objavljenom na internet sajtu jedne dobrotvorne organizacije za sprječavanje samoubistava među pripadnicima LGBT zajednice, Radklif je naveo da su i transrodne žene - žene.

"Bilo kakva izjava koja govori suprotno briše identitet i dignitet transrodnih ljudi", dodao je Radklif, ističući da ne želi konfrontaciju, ali da je morao nešto da kaže tim povodom, budući da književnicu smatra zaslužnom za ono što je u životu postigao, navodi BBC.

"Ako su vas te knjige (romani o Hariju Poteru) naučile da je ljubav najsnažnija sila u vasioni... da dogmatske ideje o čistoti dovode do represije protiv ranjivih grupa... ako ste u tim pričama pronašli bilo šta što izazvalo odjek u vama i pomoglo vam u bilo kom trenutku u životu, onda je to nešto što postoji između vas i knjige koju ste pročitali, i to je sveto", istakao je Radklif, izrazivši nadu da izjava Roulingove neće previše pokvariti to iskustvo.