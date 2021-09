Glumac Luka Raco otkrio kako podnosi krah ljubavi

Mladi glumac Luka Raco nakon što je stavio tačku na vezu sa Vanjom Mirković, posvećen je snimanjima, a kako kaže, kroz život se uvijek trudi da gleda naprijed, bez osvrtanja.

Zvijezda serije "Igra sudbine" ne želi da zalazi u detalje kraha ljubavi, kako kaže, jer poštuje privatnost ljepše polovine.

"Nema potrebe više komentarisati u medijima nešto što je iza nas, poštovaću privatnost i moju, a i njenu", ističe Raco, dok na pitanje kako podnosi raskid kaže:

"Sport je dobro rešenje za sve, to bih svima savetovao, a što se mene lično tiče, trudim se da uvek gledam ispred sebe, a ne iza. Kada se bavimo javnim poslom neminovno je da će neka veza dospeti u medije hteli to mi ili ne, ali mislim da ne treba preterivati. Sve je to deo našeg posla i trudimo se da baratamo sa tim na najbolji mogući način."

Luka napominje da mu uvijek prijaju komplimenti kao i tvrdnje obožavateljki da je jedan od većih zavodnika na glumačkoj sceni.

"Komplimenti uvek prijaju, hvala svakom ko širi takve informacije. Nemam šta više da dodam", rekao je glumac koz smijeh.

Podsjetimo, Luka i Vanja planirali su vjenčanje, ali ipak su stavili tačku na svoju romansu. Glumac je nakon raskida sa svog Instagram profila obrisao sve slike sa Vanjom, koje je objavljivao tokom veze.

