Glumac Mekoli Kalkin otkrio zašto je postao zavisnik

Glumac Mekoli Kalkin, koga smo obožavali da gledamo u serijalu "Sam u kući", otkrio je razloge zbog kojih je postao zavisnik i napustio Holivud.

Nekadašnje filmsko čudo od djeteta i zlatni dječak Holivuda, kasnije vrlo tužne sudbine, kaže da je njegov otac glavni krivac zbog toga što je propao.

Kalkin, koji sada ima 37 godina, kaže da ga je otac Kit zlostavljao i mentalno i fizički, konstantno ga vrijeđajući. Prijetio mu je rečenicama: "Odradi to dobro ili ću da te udarim", a i miješao se u sve i svašta i po cijeli dan maltretirao filmsku ekipu sa kojom je Mekoli igrao, naređujući im kako da rade posao, piše Nedjeljnik.

"Sve što je on, moj otac, pokušao da ostvari u svom cijelom životu, ja sam uspio do svoje desete godine, zbog čega je on bio ljubomoran na mene", rekao je Kalkin.

On kaže da je najbolja stvar koja je mogla da se dogodi razvod njegovih roditelja 1994. godine, poslije filma "Richie Rich". Mekoli kaže da je to bio prvi korak do njegovog odlaska iz Holivuda.

"Jednostavno sam htio da odmorim malo, razmišljao sam na način da su svi oko mene koji su to htjeli zaradili svoj novac, jer nisam planirao više ikome da ga donosim."

Sa 15 godina je tužio svoje roditelje jer je smatrao da nisu dobro raspolagali njegovim novcem. Izbrisao ih je kao zakonske staratelje i nisu više mogli da kontrolišu njegovo bogatstvo. On ne poriče da je upao u probleme sa drogom i alkoholom, ali kaže da je sada sve iza njega.

Jedno vrijeme je užasno izgledao i govorilo se o tome da je pokušao samoubistvo, a uhapšen je i pod dejstvom opijata. On tvrdi da je počeo život iznova.

Jednom je bio u braku, a devet godina se zabavljao sa glumicom Milom Kunis.

