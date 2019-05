Glumac iz "Igre prijestola" završio u bolnici zbog kraja serije

Glumac Igre prijestola, Kit Harington, je navodno smešten na rehabilitaciju zbog stresa i upotrebe alkohola.

Haringtonov prijatelj je rekao za Page Six da ga je kraj serije Igra prijestola "zaista jako udario."

"Shvatio je da je to to - to je kraj, to je nešto na čemu su svi toliko dugo radili toliko godina. Imao je trenutak, šta dalje?”, objasnio je njegov prijatelj.

"On je u klinici pretežno zbog stresa i iscrpljenosti i alkohola.", kaže njegov prijatelj.

"Odlučio je da iskoristi ovu pauzu u svom rasporedu kao priliku da provede neko vrijeme u velnes centru kako bi poradio na nekim ličnim pitanjima.", rekao je izvor blizak glumcu.

Harington je igrao Džona Snežnog u osam sezona Igre prijestola. Kako se kraj serije približavao, on je tada iskreno progovorio o tome kako je njegov lik pogodio njega lično:

"Moj najtamniji period je bio kada se činilo da je serija postala toliko o Džonu, kada je umro i vratio se", rekao je Harington za Varieti u intervjuu objavljenom u martu.

“Stvarno mi se nije sviđao fokus cijele serije na Džona. Kada postanete jedan od likova od koga zavisi serija, a serija je na vrhuncu svoje moći, fokus na vama je je*eno zastrašujući. To je bilo vrijeme kada sam počeo sa terapijom i počeo da razgovaram sa ljudima. Osjećao sam se veoma nesigurno i nisam pričao ni sa kim", rekao je Kit.

U odvojenom intervjuu sa Esquire, Harington je priznao da je imao totalni slom nakon snimanja svojih završnih scena Igre prijestola:

"Moj poslednji dan snimanja, osjećao sam se dobro... osjećao sam se dobro... osjećao sam se dobro... a onda sam otišao da napravim posljednje snimke i počeo da hiperventiliram pomalo... Onda su rekli 'wrap' (fraza koju izgovara reditelj i koja označava kraj snimanja) i ja sam se je*eno slomio. Bio je to taj nalet olakšanja i tuge zbog toga što ne mogu sve da ponovim”, ispričao je on.

Harington trenutno prolazi kroz psihološki trening, praktikuje meditaciju i kognitivnu bihejvioralnu terapiju u borbi protiv stresa, izvještava Page Six.