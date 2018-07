Glumac iz serije “Bella“ srušio internet slikama s plaže

Tolgu Mendija gledamo u seriji „Bella“ na OBN-u. Glumac je već pobrao simpatije pripadnica ljepšeg pola u BiH, a dobre vijesti za dame su da se odlučio razgolititi.

Tolga je sada jedan od najzgodnijih glumaca u Turskoj, a kako je sam izjavio, ranije su ga zvali panda jer je imao preko 100 kilograma.

Naravno, sada je ta mučna prošlost iza njega i dosta slobodnog vremena provodi u teretani.

U pauzama snimanja serije Bella, glumac uživa u svojoj rodnoj Adani ali i egzotičnim plažama u tom dijelu Turske. Nekim se fotografijama pohvalio na svom Instagram profilu, ali i paparazzi su odradili svoj dio posla.

Izvajano tijelo popularnog Hazara srušilo je neke internet stranice u Turskoj, a glumac i dalje ostaje skroman.

Sigurno bi mnoge pripadnice ljepšeg pola voljele da nije toliko stidan i da češće izranja iz mora ili bazena u adamovom kostimu. Tolga je i inače poznat kao neko ko voli sport i motore, a često ga se može vidjeti na ljubimcu na dva točka.

Priznao je medijima kako svaki slobodan trenutak koristi kako bi pobjegao od gradske vreve.

“Grad me počeo gušiti. Sva ta buka, saobraćajna gužva i otuđenost ljudi. Od zasićenosti me spasilo upravo snimanje 'Belle' te mi je to vratilo vjeru u harmoničan život“, izjavio je zgodni glumac.

Seriju „Bella“ možete pratiti svaki radni dan u 18 sati na OBN-u.