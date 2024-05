Glumac izričit u svojoj namjeri: Ne želi da ostavi novac svojoj djeci

Holivudski glumac Džef Goldblum želi da podrži svoju djecu, i to tako što im neće biti finansijska podrška.

U podkastu "Table for Two with Bruce Bozzi", sedamdesetjednogodišnji glumac objasnio je da očekuje da će se njegova dva djeteta koja ima sa suprugom Emili Livingston, finansijski sami izdržavati kad ostare.

"Hej, znaš, moraš sam veslati svoj čamac", rekao je Goldblum.

"Neću to učiniti umjesto tebe. I nećeš htjeti da to učinim umesto tebe. Moraš smisliti način kako da shvatiš šta je poželjno i potrebno i kako se to spaja sa tvojom ljubavlju i strašću i onim što možeš učiniti. Čak i ako se ne poklapa, možda ćeš to svejedno morati da učiniš", dodao je.

U podkastu, Goldblum je naglasio da je odrastao radeći. Kada je shvatio da mu treba novac kao tinejdžeru, pregledao je telefonski imenik i nazvao mjesta koja imaju klavire da ih pita trebaju li muzičara.

"Dobio sam nekoliko poslova. Postojao je dio mene koji je shvatio da je to važno", rekao je glumac.

Goldblum nije jedina zvijezda koja ne planira da izdržava svoju djecu kad odrastu.

Gordon Remzi, Ešton Kučer i Elton Džon takođe su rekli su da žele da se njihova deca finansiraju i izdržavaju sama.

(b92)

