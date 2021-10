Glumac o intimnim scenama sa Dženifer Aniston: Mučenje

Džejk Džilenhol opisao je snimanje intimnih scena sa Dženifer Aniston kao "mučenje", objašnjavajući poteškoće s kojima se glumci suočavaju pokušavajući da scenu učine realnom.

Par je zajedno glumio u romanu "The Good Girl" iz 2002, glumeći dvoje ljubavnika koji se upuštaju u vanbračnu vezu.

Džilenhol koji je ranije u intervjuima otkrio da je bio "zaljubljen" u zvijezdu "Prijatelja", govorio je o snimanju intimnih scena.

"Ta snimanja su bila mučenje... ali i nisu, bila su nekako oba", rekao je glumac, pa se našalio:

"Čudno, ljubavne scene su neugodne, jer vas možda gleda 30, 50 ljudi? To nije nešto što bi mene uzbudilo."

Glumac je takođe opisao proces snimanja scena kao "čudno mehanički".

"To je ples, koreografija za kameru. Možete da uđete u to, ali to je kao scena borbe, morate da koreografirate te scene ", nastavio je.

Džilenhol je otkrio da su scene snimljene koristeći nešto što je nazvao "tehnikom jastuka".

"Korišćena je tehnika jastuka", rekao je, pa dodao: "To je bilo samo preventivno i koristilo se generalno uvijek kada se zapravo nalazite na horizontalnom položaju u tom filmu."

(B92)