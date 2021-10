Glumac ostavio suprugu, ona javno pati, ima poruku za njegovu djevojku

Nakon 13 godina braka, glumac Joan Grifid je martu ove godine predao papire za razvod od supruge, takođe glumice Elis Evans. Od tada Evansova svoju patnju prenosi na mrežama, a nedavno je komenatrisala fotografiju na kojoj su njen bivši muž Grifid i njegova sadašnja djevojka.

Početkom godine, Grifid je podnio zahtjev za razvod i od tada Evansova svoju patnju prenosi na društvene mreže i u februaru je otvoreno govorila o njihovoj razdvojenosti na Instagramu.

"Nikad nisam mislila da će nam se ovo dogoditi. I dalje se borim protiv toga, jer volim našu djecu i još uvijek volim njega, ali nešto se dogodilo u njegovoj glavi i šta god to bilo, ne vidim da će nam se vratiti. Nevjerovatno boli, ali jača sam od vola i premda cijeli dan plačem dok me djeca ne gledaju, noću zbrajam i planiram našu budućnost. I znate šta? Makar to bilo sve što ću ikad više raditi, učiniću sve da tim malim anđelima sve bude kako treba", napisala je Evans.

Portal "San" piše da je Evansova nedavno reagovala kada je vidjela da je njen (bivši) suprug podijelio sliku sa sadašnjom djevojkom Bjankom Volas uz opis "Hvala ti što si me ponovo nasmijala".

Evansova je na račun slike na Twitteru napisala: "Tako se ispostavilo da je moj muž, nakon dvije godine što mi je govorio da sam loša osoba, da nisam uzbudljiva, i da više ne želi da ima seks sa mnom i da samo želi da bude na snimanju u inostranstvu...

U vezi je tri godine iza naših leđa. Srećno, Bjanka".

