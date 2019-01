Glumac pretučen: Polivali ga izbjeljivačem, oko vrata mu stavili omču

Američki glumac Džasi Smolet brutalno je napadnut u Čikagu, a motiv napadača bili su njegova boja kože i seksualno opredjeljenje.

Glumac koji je 2015. u emisiji Elen Dedženeres objavio da je homoseksualac, pušten je iz bolnice nakon što mu je ukazana pomoć.

Smolet je najprije pet sati bio zaglavljen na aerodromu, o čemu je obavijestio pratioce na društvenim mrežama, i zatim je krenuo kući u kasnim večernjim časovima. Na ulici su ga zaskočila dvojica muškaraca. Pretukli su ga, polivali ga izbjeljivačem i oko vrata mu stavili omču.

Napadači su, prenose američki mediji, vikali glumcu da je "crna pe*erčina" i da ne smije da dolazi "na MAGA teritoriju". "MAGA" je, inače, bio slogan Donalda Trampa tokom predsjedničke kampanje, i znači "učinimo Ameriku ponovo veličanstvenom".

FBI istražuje ovaj napad jer ima sve elemente ne samo zločina iz mržnje, već i unapred planiranog napada, prenosi "Daily mail". Smoletu su ranije stizale prijetnje na društvenim mrežama, a pošto je objavljivao da mu avion neće poletjeti i da će se ipak vratiti kući, moguće je da su napadači pratili njegovo kretanje.

Smolet živi u Čikagu dok snima popularnu seriju "Empire" za "Fox", a produkcija je najavila da će pojačati obezbjeđenje na setu.

Jussie Smollett, one of the stars of the TV show "Empire," was attacked in Chicago by two people who yelled racial and homophobic slurs and wrapped a rope around his neck, according to the police https://t.co/KliX90CK6V