Glumica o erotskoj sceni koju je snimao njen sin: "Opustio me je, oslobađajuće je"

Elizabet Harli otkrila je kako se osjećala dok je snimala scenu seksa za rediteljski debi svog sina Damiana.

Trejler za "Strictly Confidential" prikazuje 58-godišnju glumicu kako se zabavlja s drugom ženom u scenama koje je snimio i režirao njen sin.

Damian (21) je inače model i filmski reditelj kojem je ovo prvi dugometražni film.

Harli je objasnila da ju je sin opustio na snimanju i navela da je "lijepo" imati nekoga iza kamere ko pazi na nju.

"Ono što je njegov scenario zahtijevao od mene nisam radila u filmovima mnogo puta. Ali zato što je on bio tamo osjećala sam se sigurno i zbrinuto, znala sam da će on paziti na mene. Zapravo je na neki način oslobađajuće raditi sa svojom porodicom. Možda ću to ponoviti", rekla je glumica u izjavi za Access, prenosi b92.

U međuvremenu Damian je za "Access" rekao da iako ga ljudi smatraju kontroverznim zato što je snimao svoju majku u oskudnoj odjeći, on to ne vidi tako.

"Šoubiznis je temeljni dio mog cijelog života. Dakle, nama to nije sporno. Ona snima mene, ja snimam nju", rekao je.

Inače, drama prati Miju, koju glumi zvijezda CBBC-ja Džordžija Lok, koja je uvučena u "svijet seksa, dvoličnosti i izdaje" dok pokušava da otkrije misteriju koja okružuje samoubistvo njene najbolje prijateljice Rebeke.

Trejler prikazuje Miju kako se vraća na egzotično karipsko ostrvo, gdje je Rebeka umrla i uz razotkrivanje starih strasti zaklinje se da će saznati istinu o smrti svoje prijateljice.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.