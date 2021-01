Glumica otkrila da prezire svoje ime: "Sve je bolje nego da me tako zovu"

Glumica En Hatavej otkrila je kako ne voli da je zovu po imenu.

Kako je objasnila u emisiji "The Tonight Show", ona prezire kada je zovu En, ali je jednostavno "zapela" sa tim imenom kad je bila prinuđena da izabere kako će joj biti umjetničko ime, prenosi B92.

"Imala sam 14 godina i glumila sam u nekoj reklami. Pitali su me kako želim da me zovu. Tada mi se činilo da je moje pravo ime dobar izbor, pa sam rekla da ću se i zvati En Hatavej. Nije mi ni palo na pamet da će me tako zvati cijeli život", objasnila je glumica.

Kako je dodala, u privatnom životu niko je ne zove En.

"To čini samo moja majka, i to kada je stvano, stvarno ljuta na mene. Kad god mi se neko po imenu obrati u javnosti, pomislim da će da me izgrdi zbog nečega", istakla je glumica.

Na filmskom setu, kako kaže, kolege moraju da smisle neki drugi naziv, odnosno da nađu neko "zaobilazno rješenje" kada joj se obraćaju.

"Obraćaju mi se sa Het, ili Eni, ili šta god... sve je bolje nego da me zovu En", objasnila je.