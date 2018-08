Glumica priznala: Kijanu i ja smo već 26 godina u braku

Američka glumica Vinona Rajder priznala je da misli da je već 26 godina udata za kolegu Kijanua Rivsa.

Dok je promovisala novu romantičnu komediju Destination Wedding, u kojoj glumi sa Kijanuom Rivsom, Vinona Rajder je otkrila da je imala pravo vjenčanje 1992. godine dok je sa njim snimala film "Drakula".

Glumci su zajedno igrali u hororu, a njihovi likovi, Mina i Džonatan Harker, vjenčali su se po svim crkvenim pravilima u grčkoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu.

"Zaista, kunem se, mislim da smo stvarno vjenčani. U toj sceni, Frensis (reditelj filma Drakula) koristio je pravog sveštenika, koji je obavio čitavu ceremoniju. Mislim da smo vjenčani", rekla je Vinona.

Winona Ryder says she married Keanu Reeves for real on the set of 'Dracula' https://t.co/ztaylCY20L