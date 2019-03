Glumica progovorila o ocu koji ju je zlostavljao

Holivudska glumica Rozi O'Donel otkrila je da ju je otac seksualno zlostavljao dok je bila dijete.

Svoju priču glumica je ispričala piscu Raminu Setudehu za njegovu knjigu "Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of The View". Ona je otvoreno govorila o svom burnom i nesrećnom djetinjstvu.

Kada joj je majka umrla, imala je samo 10 godina. Komičarka je rekla da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja i prvi put otkrila da je taj monstruozni čin počinio upravo njen otac.

"Bila sam jako mlada kada je zlostavljanje počelo. Kad je moja majka umrla otac je bio prinuđen da brine o petoro djece. U suštini, to je nešto o čemu ne želim da razgovaram", rekla je Rozi O'Donel.

Glumica je dodala da seksualno zlostavljanje djece svakako promijeni to dijete i budućeg čovjeka.

"Svako dijete koje je stavljeno u tu poziciju, posebno ukoliko ga zlostavlja neko iz porodice, osjeća se potpuno nemoćno i zarobljeno, jer je osoba kojoj bi trebalo reći za problem upravo ona koja je počinilac zlostavljanja", rekla je ona.

Otac poznate glumice Edvard Džozef O'Donel umro je 2015. godine.