Goca Lazarević: Drugarica mi je čuvala stražu dok sam krala

Pjevačica Goca Lazarević može se pohvaliti svojom mladalačkom energijom u sedmoj deceniji života. Gdje god da se pojavi ona širi pozitivu, a kako je nedavno počela da snima vlogove, sa obožavaocima dijeli zanimljive detalje iz njenog života.

Tako je jednom prilikom, sasvim slučajno, ispričala anegdotu dok je takoreći "krala" cvijeće.

Naime, dok je pripremala jelo svom saradniku, on je upitao za biljku koja mu je ličila na peršun, nakon čega je usledilo i prizanje.

"To je cveće koje sam ukrala na bazenu (smeh). Drugarica mi čuvala stražu, a znaš kažu da se prima cveće kada se ukrade", kroz smijeh je rekla Goca koja čeka momenat i da ga zasadi u svojoj bašti.

Goca je prava domaćica, voli da kuva, ali samo za svoje najbliže i kad želi. Tako se njen sin, koji je inače, reditelj, našalio na mamin račun, a ona je to podijelila sa medijima.

"Ima jedna anegdota, kad su intervjuisali mog sina koji je inače reditelj, uživo iz studija i pitaju ga: "Šta tvoja mama najbolje zna da sprema?", a on koluta očima i kaže: "Pohovanu piletinu sa krompirićima". Svi znaju da ja to ne volim, nemoj slučajno neko da mi traži da mu ja kuvam, ja kuvam samo za one koje volim, za drage ljude i ja to kao ne volim da radim. Međutim, ja mnoge stvari ne volim, ali sve što radim, radim odgovorno i dobro", ispričala je pjevačica za "Grand".

(Telegraf)