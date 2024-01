Goca Lazarević otkrila kako se nosi sa tugom

Goca Lazarević važi za jednu od najveselijih pjevačica koja širi pozitivnu energiju gdje god da se pojavi, međutim kao i svaki živ čovjek i ona se susreće sa teškim i tužnim trenucima.

Ona je gostovala u emisiji „Bez filtera sa Sarom Miom“ gde je govorila o neostvarenim željama.

"Nisam sve ostvarila, a i kažu da kada ostvarite sve onda ste na kraju života. Ja ih toliko imam i ne treba se kajati zbog stvari koje nismo uradili, i ne sekiram se mnogo, ali obećavam sebi da ću kada se opet budem rodila ispraviti greške. Ići istim putem, ali smislenije", iskrena je Goca koja je otkrila i šta bi to promijenila.

"Žao mi je što nisam imala časove glume i plesa pošto imam neki nerazvijeni smisao za humor, da ne preteram, moj sin kaže za stand up komičara, ali razvijala bih to", objasnila je pjevačica.

Lazarevićeva je priznala kako ima recept koji praktikuje kada je tužna i nezadovoljna.

"Kada sam tužna i nezadovoljna i sto spoznam onda brzo odem do ogledala i kažem sebi: 'Kako si ružna, kako si gadna , smej se', i ako to ne uspe obuvam patike idem napolje jer dodir sa prirodom me resetuje", ispričala je pjevačica, prenosi Grand.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.